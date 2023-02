EssilorLuxottica rinnova accordo di licenza con Target negli USA

EssilorLuxottica

Target

(Teleborsa) -, multinazionale italo-francese attiva nel campo dell'eyewear, ha annunciato ilcon, colosso statunitense del settore retail con oltre 2.000 punti vendita negli Stati Uniti e con Target.com, per la. L'accordo pluriennale è in vigore dal 12 febbraio 2023.Target Optical, una delle principali insegne di retail ottico negli Stati Uniti, fornisce una gamma completa di servizi per la cura della vista a più di 1,5 milioni di consumatori ogni anno. Target Optical conta ogginegli Stati Uniti, oltre all'offerta e-commerce.