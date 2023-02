Euronext: presentata offerta per Allfunds, in trattative con maggiori azionisti

Euronext

(Teleborsa) -, il principale gestore di mercati finanziari dell'Eurozona, ha affermato di "averdie di esseredi Allfunds" in merito alla possibile acquisizione della società quotata ad Amsterdam e attiva nell'industria dei fondi.Lo si legge in una nota che risponde alla indiscrezioni di stampa uscite oggi , dove viene specificato che l'offerta indicativa "è, tra l'altro, alcon i maggiori azionisti esistenti di Allfunds".Un veicolo sostenuto da Hellman & Friedman detiene ildi Allfunds, mentre la banca franceseè il secondo azionista con il, mentre il mercato ha in mano il 53,5%, secondo i dati pubblicati sul sito della società e aggiornati a fine novembre 2022."Questa offerta indicativa è attualmente all'esame del Consiglio di Allfunds ed Euronext si riserva il diritto di modificarne i termini - continua la nota -. Un ulteriore annuncio sarà fatto come e quando richiesto".