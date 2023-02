Made in Italy, Confcommercio: "Meno vincoli per imprese dell'export e turismo"

(Teleborsa) - "Le imprese dell'export e del turismo ottengono risultati importanti nonostante siano frenate dai ben noti vincoli che rallentano il Paese rispetto ai competitor: fisco e servizi pubblici, accesso al credito, maggior costo dell'energia, minore flessibilità del lavoro, difficoltà di gestione di valichi alpini e porti, per citarne alcuni". È quanto ha affermatoincaricato all'internazionalizzazione, inNel corso dell'audizione – prosegue la nota –ha apprezzato l'impostazione dell'indagine conoscitiva, che guarda alla competitività dell'impresa italiana nel suo complesso, e ha ribadito lsegnalando molte aree di intervento per aumentare la competitività internazionale delle nostre imprese. Tra queste, gli accordi di libero scambio, imprescindibile contesto normativo abilitante per distribuire prodotti e servizi italiani in paesi esteri, le misure di finanza agevolata e i bandi TEM a sostegno dell'internazionalizzazione per aumentare il numero di aziende esportatrici e consolidare la presenza sui mercati internazionali di quelle che già operano all'estero, aiutandole a "strutturarsi", lo sviluppo di competenze digitali, linguistiche e professionali più in linea con le esigenze del sistema produttivo, soprattutto nell'export di servizi che è previsto in forte crescita a livello mondiale.Nel– conclude la nota – Confcommercio ha analizzato le tante zavorre competitive del nostro sistema Paese rispetto ai competitor, e auspica che le riforme e gli investimenti del PNRR, uniti alla consapevolezza di tutte le forze politiche delle difficoltà affrontate dalle nostre imprese, contribuiscano a ridurre il gap il più velocemente possibile.