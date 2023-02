Ok del Senato a Dl Ex Ilva, testo passa alla Camera. Urso: tappa importante della nuova politica industriale

(Teleborsa) - Ilha approvato ilsulle misure urgenti per impianti diche contiene anche le norme per potenziare gli interventi di rafforzamento dellaper consentire la continuità produttiva dell'impianto. Sono stati 78 i voti a favore, 57 i contrari e 7 le astensioni. In particolare, hanno votato sì i gruppi di maggioranza mentre i no sono giunti dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Alleanza Verdi e Sinistra. Si sono astenuti i senatori di Azione e Italia Viva.Molto discussa in aula la norma sullo. Il testo approvato al Senato prevede la nondelladei soggetti che agiscono per dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. L'Aula del Senato ha approvato invece all'unanimitàidentici di maggioranza e opposizione che prevedono la proroga al 31 dicembre 2023 dell'indennità, corrispondente al trattamento di mobilità in deroga, per i lavoratori delle aree dilocalizzate inIl decreto passa ora all'esame delladove dovrà essere convertito in legge entro ilIl voto del Senato sul decreto legge relativo alle imprese strategiche è "importante" e "consente anche di ripristinare le condizioni per sviluppare la siderurgia italiana", una "tappa importante della nuova politica industriale". Ha commentato su Twitter il ministro delle Imprese e del made in Italy,. Urso ha inoltre precisato che il decreto introduce anche novità suideidi. Nello specifico, ricorda il Ministro, il decreto prevede "limite di durata dell'incarico di 3 anni, partecipazione ad un solo Comitato, decadenza dei membri già nominati senza fissazione di un termine".