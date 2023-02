Il calendario 2023 degli eventi societari di Franchi Umberto Marmi

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2023 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti.CDA: Presa d’atto dei ricavi al 31 dicembre 2022 – non sottoposti a revisione contabileCDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022CDA: Presa d’atto dei ricavi al 31 marzo 2023 – non sottoposti a revisione contabileCDA: Presa d’atto dei ricavi al 30 giugno 2023 – non sottoposti a revisione contabileCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023CDA: Presa d’atto dei ricavi al 30 settembre 2023 – non sottoposti a revisione contabile