Il Milleproroghe è legge, ANIEF: "Per la scuola un'altra occasione persa"

(Teleborsa) - "Arriva il sì definitivo della Camera dei deputati al. Per la scuola sono state inserite in dirittura d'arrivo alcune novità, come il corso-concorso per dirigenti scolastici e lo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario bis, ma sostanzialmente abbiamo assistito ad un'altra occasione sfumata". È quanto afferma l'ANIEF in una nota"Con il decreto Milleproroghe giunto al capolinea – dichiara– abbiamo raccolto poco rispetto a quello che serviva al settore dell'Istruzione: mancano all'appello soprattutto la conferma della deroga ai vincoli sulla mobilità e dell'organico aggiuntivo, come pure la modifica del reclutamento con fase transitoria per permettere di assumere i precari delle GPS, oltre che un ulteriore miglioramento delle graduatorie concorsuali. Comunque noi non ci rassegniamo – continua Pacifico – e riproponiamo tutto quello che è stata cassato perché entri nel decreto Pnrr: il nostro sindacato, in particolare, continua a fare da tramite con la Commissione europea perché in questa fase di predominanza delle esigenze legate al Pnrr si deroghi sia ai vincoli nella fase transitoria della mobilità sia al reclutamento con immissioni in ruolo da prima e seconda fascia GPS per il prossimo triennio su disciplina e sostegno sul 100% dei posti vacanti senza più limitazioni".