Zurich Bank lancia sul mercato i primi tre prodotti di investimento

(Teleborsa) -presenta tre nuove linee di prodotti per l'investimento assicurativo sviluppate daLe tre nuove linee– fa sapere Zurich in una nota – "sono soluzioni complete, flessibili e personalizzabili, ideate per soddisfare le esigenze di ciascun investitore garantendo al contempo una protezione assicurativa completa e modulare"."Le nuove soluzioni – ha affermato– nascono dal rapporto di collaborazione tra il Gruppo Zurich e i consulenti finanziari. Dimostrano la solidità e l'attenzione al cliente di Zurich che combina l'esperienza e la competenza in ambito finanziario e assicurativo delle proprie reti per realizzare soluzioni innovative, in grado di soddisfare le esigenze di rendimento e protezione dei propri clienti".Per coprire i bisogni di ogni segmento di clienti, i consulenti finanziari di Zurich Bank avranno la possibilità di proporrein fondi e in titoli con molteplici combinazioni di rischio e rendimento, ampio ricorso all'architettura aperta, disponibilità di soluzioni tradizionali, ESG e tematiche, strumenti attivi e passivi e possibilità di accesso graduale al mercato azionario. Ogni soluzione affiancherà al profilo finanziario una serie di soluzioni assicurative rivolte alla protezione del tenore di vita dell’investitore e dei congiunti.