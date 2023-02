MeglioQuesto, nel 2022 crescita a doppia cifra di ebitda e valore produzione

MeglioQuesto

(Teleborsa) - I principali dati gestionali economico-finanziari consolidati e consolidati pro-forma al 31 dicembre 2022, di, presentano unpro-forma che si attesta in un range pari a 84-87 milioni di euro, con un incremento a doppia cifra rispetto 2021 attribuibile sia alla crescita organica che al contributo delle realtà acquisite.Il Valore della Produzione si attesta in un range pari a 78-81 milioni di euro, con un incremento a doppia cifra non inferiore al 20% rispetto al dato di 62,5 milioni di euro nel 2021.Il EBITDA ) adjusted si attesta in un range pari a 13,0-14,0 milioni di euro.L’ EBITDA adjusted compreso tra 13-14 milioni di euro differisce dall’EBITDA reported compreso tra 11,5-12,5 milioni di euro è per componenti straordinarie positive e negative di natura non ricorrente e per l’IVA indetraibile.: “Siamo, che confermano la nostra capacità di crescita in un mercato estrememante competitivo e sfidante. Questi numeri rispecchiano l’aggregato delle realtà acquisite, ma non riflettono ancora interamente le molteplici sinergie che l’integrazione e la stretta collaborazione consentiranno di ottenere nei prossimi anni. In questo contesto, MeglioQuesto continuerà a mantenere un approccio disciplinato nell’utilizzo delle risorse e della leva finanziaria”.Lasi attesta in un range pari a 30,0-32,0 milioni di euro, riflettendo l’accelerazione del programma di acquisizioni e investimenti annunciato in sedi di IPO; in particolare, la variazione rispetto al 30 settembre 2022 (22,6 milioni di euro) è principalmente attribuibile all’esborso relativo all’acquisizione di Eureweb per circa 3,3 milioni di euro, a investimenti digitali per Lead Generation pari a circa 3 milioni di euro, alla diminuzione dei crediti tributari netti per 2,0 milioni di euro, nonché a 0,6 milioni di euro di decremento delle azioni proprie utilizzate a servizio delle acquisizioni.