Omer, valore produzione 2022 sale a 63 milioni. Redditività in calo

Omer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso ilcon unpari a 63 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 2021. La variazione è attribuibile sia all'incremento dei ratei produttivi dei progetti attualmente in corso, e per i quali sono state considerate le relative revisioni prezzo derivanti dalle formule contrattualmente previste, che all'avvio, nel corso dell'anno, di alcuni nuovi progetti produttivi.L'Esi attesta a 13,5 milioni, con unpari al 21% circa. Il risultato è in riduzione del 13% rispetto al dato 2021 (15,7 milioni, pari al 27,4% di EBITDA Margin)."Siamo molto soddisfatti dei risultati preliminari ottenuti nell’esercizio 2022, anno molto difficile, caratterizzato da una forte incertezza dal punto di vista del costo e della reperibilità delle materie prime - ha commentato l'- La crescita del valore della produzione, ottenuta grazie all’impegno di tutto il team, dimostra come l’Azienda abbia ancora margine per il proprio sviluppo all'interno del mercato ferroviario".Laè risultata positiva (Cassa) per circa 10 milioni di euro, in riduzione rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva al 31 dicembre 2021 pari a 18,7 milioni. La riduzione della cassa è imputabile all'incremento del valore dei magazzini materie prime e all'incremento dei crediti verso clienti derivanti dalle revisioni prezzo.Ilè pari a 116 milioni, in incremento del 3%. Ilè pari a 250 milioni circa, in riduzione rispetto al dato 2021 (pari a 281 milioni) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell'anno.