Stipendi docenti e ATA più bassi: campagna ANIEF su indennità vacanza contrattuale

(Teleborsa) -: come ricorda Orizzonte scuola, “da marzo si pagano le addizionali regionali e comunali. Indicazioni anche per le. A circa un milione di insegnanti e Ata con contratto a tempo indeterminato e determinato con scadenzaè stato infatti applicato ilcon molti casi di riduzione di importo per via del calcolo a debito (anche molto oneroso). Con la mensilità di febbraio 2023 entrerà in vigore anche la: si tratta di ununa tantum, una sorta di anticipazione da assegnare solo per il 2023, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura solo dell’1,5 per cento dello stipendio, in attesa dei rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 che, come è noto,Il problema - spiega il Sindacato ANIEF -assegnata dovrebbe esserela somma assegnata in busta paga va dai 6 ai 14 euro, a seconda dei profili professionali e del livello di carriera raggiunto, per una media quindi che a stento arriva a 10 euro mensili.perché è la legge a prevederlo: nel 2022 il costo della vita è stato pari all’8,1%, poi c’è il 2023, per il quale si prevede almeno un altro 4,3% di inflazione: mentre il nostro Ufficio Studi ha calcolato un incremento nello stesso periodo di quasi ilAnief ha quindi deciso di procedere con una compagna di recupero del, gratuita e senza impegno, adeguatamente aggiornato e che qiundi si ponga in aperto contrasto per l’applicazione di un’aliquota ridotta in chiara violazione della legge”.Anief ricorda in una nota che il costo della vita si va ad aggiungere al problema dei lavoratori della scuola che percepiscono stipendi ai quali mancano annualmente quasi 5 mila euro rispetto alla media della Pubblica amministrazione e in ritardo abissale rispetto ad altri Paesi europei come la Germania e quelli d’oltremanica. C’è poia quello di un operaio che opera nel campo edilizio: se questi percepisce in media 1.600 euro al mese, un docente laureato collocato nella fascia stipendiale iniziale si ferma a meno di 1.500 euro mensili. Anche in Francia i compensi iniziali risultano non altissimi, ma non certo ai livelli sotto la soglia della dignità che vengono assegnati nel nostro territorio nazionale: nel paese transalpino, scrive Le Monde,per quale motivo – spiega il Presidente Marcello Pacifico - lo stesso docente nel 2023 ha perso metà stipendio, visto che va a prendere in media 29 mila euro? Questo significa che negli ultimi 30 anni il personale della scuola ha perso quasi metà del valore della busta paga. Nello stesso periodo,E proprio in questo contesto diventaad un insegnante laureato della secondaria ad inizio carriera vengono infatti assegnate, da questo mese, la miseria di poco più di 9 euro mensili, a fronte degli 85 euro circa che dovrebbe percepire. Ecco perchéha prodotto unadell'indicizzazione dell'indennità di vacanza contrattuale liquidata mensilmente negli stipendi a decorrere dal 1° aprile 2022 secondo l