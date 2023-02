Ucraina, un anno di guerra: 13 milioni di persone costrette a lasciare la loro casa

(Teleborsa) - È passato un anno esatto dalla notte fra il 23 e il 24 febbraio da quando la Russia di Vladimir Putin ha iniziato l'invasione dell'Ucraina.L’dell’ha conteggiato finora. I bambini uccisi sono 487 e 954 quelli feriti. Si tratta però di dati sottostimati, perché l’Ucraina non fornisce cifre, principalmente per non deprimere il morale del Paese (solo a Mariupol si parla di oltre diecimila vittime).nemmeno per i caduti in combattimento né da Kiev, né da Mosca. Analisti indipendenti parlano di ben oltre centomila fra morti e feriti solo sul fronte russo.A dodici mesi dall’invasione russa, sono più dile persone che sono state costrette a lasciare la loro casa: quasi 8 milioni sono rifugiati fuggiti in tuttae circa 5 milioni sfollati all’interno del Paese. Secondo due nuovi rapporti pubblicati ieri dall’, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, le lorodi fare ritorno nell’immediato, tuttavia, sono offuscate dalle incessanti ostilità, dall’assenza di sicurezza e dal livello di distruzione nelle loro regioni di origine.Dall’inizio dell’invasione sono stati inoltre denunciati, secondo l’ufficio del procuratore generale Andriy Kostin. Nelle 66 mila denunce fanno parte anche le stragi di(400 i corpi trovati), di, di. A Mariupol è stato bombardato ildove avevano trovato rifugio molti sfollati ed era segnalata la presenza di non combattenti.Lanon potrà perseguire il crimine perché lo- che l'ha istituita – prevede l’esenzione degli Stati non firmatari e né l’Ucraina né la Russia lo hanno fatto. Ed è per questo che l’Ucraina chiede l’istituzione di un tribunale speciale, come nel caso del Ruanda o dell’ex Jugoslavia. Ilè dalla parte dell’Ucraina e ha approvato a stragrande maggioranza una risoluzione in cui affermava “l’urgente necessità di spingere per la creazione di un tribunale internazionale speciale per perseguire il crimine di aggressione contro l’Ucraina”.