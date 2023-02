BCE, Lagarde: alzare tassi a livello restrittivo e mantenerli lì per tutto tempo necessario

(Teleborsa) - "Da luglio 2022, abbiamo aumentato i tassi di interesse a un ritmo e dimensioni senza precedenti. I tassi di interesse sono lo strumento più efficiente nelle circostanze attuali. Vi sono. Dopo, vedremo. Dipendiamo dai dati". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in un'intervista con il giornale indiano The Economic Times, a margine del G-20 di Bangalore."Se necessario, faremo ulteriori aumenti per riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo - ha spiegato -. Quello che so è che riporteremo l'inflazione al 2%. E vogliamo non solo riportarlo al 2%, ma mantenerlo in modo sostenibile".Quando le sono stati chiesti ulteriori dettagli sulle tempistiche, ha detto: "Non ho una timeline. Ho un obiettivo, che è il nostro obiettivo. Dobbiamo aumentare i tassi di interesse a un livello sufficientemente restrittivo da riportare l'inflazione al 2% eper essere sicuri che l'inflazione ritorni al 2% in modo tempestivo".Sul fatto che la politica monetaria abbia bisogno anche del sostegno della politica fiscale, ha affermato: "Dobbiamo concentrarci sulla qualità della risposta fiscale. Stiamo. Se, ad esempio, un governo sostiene le persone a causa degli alti prezzi dell'energia, allora se i prezzi dell'energia scendono, il sostegno dovrebbe essere ridotto"."I governi dovrebbero indirizzare il loro sostegno alle persone che ne hanno più bisogno - ha aggiunto - E dovrebbe essere fatto in modo tale che le persone abbiano ancora un incentivo a ridurre il loro consumo di energia. Quindi,. Questi sono i tre principi fondamentali".