BNL Bnp Paribas aderisce per il settimo anno ai PCTO per la scuola

BNP Paribas

(Teleborsa) - Per il settimo anno consecutivoaderirà al Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, promosso dal MIUR per la formazione e l'integrazione degli studenti nel mondo del lavoro. La banca coinvolgerà in tutto il territorio italiano circaa 26 tradi 10 città (Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari).Per questa iniziativametterà a disposizione delle scuolespecializzati in diversi business, che racconteranno la loro esperienza nel mondo del lavoro e i valori del gruppo BNP Paribas, con l'’obiettivo di, orientare le loro scelte di studio e lavoro, agire come strumento di innovazione sociale, innescare un circolo virtuoso di crescita personale e professionale.Il percorso sarà composto dacon esperti;e sulle aziende e startup più innovative;specialistici per approfondire il mondo deglidele della; unsu come scrivere un CV e uno su come prepararsi ad un colloquio di lavoro.Alla fine del percorso,scelti in considerazione delle caratteristiche e abilità dimostrate durante le prime fasi,, per vivere tutte le fasi di creazione di un progetto:in gruppo; definizione di; stesura di une allenamento a. Come in un vero hackathon i 5 progetti più meritevoli potranno accedere all’evento di presentazione finale che si terrà a Roma, presso la Direzione Generale di BNL.