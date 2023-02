Allfunds, masse in calo nel 2022. Utile rettificato a 225 milioni di euro

Allfunds Group

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme WealthTech B2B nell'industria dei fondi, ha chiuso il 2022 conin calo del 13% a 1.300 miliardi di euro, contro un calo del 15% dell’industria nello stesso periodo. Isono stati pari a 495 milioni di euro, con un calo del -2,2% anno su anno, mentre l'è stato pari a 350 milioni di euro (-5,1%), con un margine EBITDA rettificato del 70,8% (72,9% nel 2021). L'è aumentato del 16% rispetto all'esercizio 2021 a 224,9 milioni di euro."Nel 2022, un anno caratterizzato da una fase di estrema turbolenza per i mercati globali, Allfunds ha dato- ha commentato, Fondatore e Chief Executive Officer - L'abilità di Allfunds di emergere più forte da periodi difficili è in gran parte guidata dalla nostra capacità di diversificare l'attività in termini di offerta di servizi, portata geografica e tipologia di clienti, nonché dai clienti stessi che accelerano l'esternalizzazione dei servizi di distribuzione patrimoniale a terzi. I nostri clienti continuano a ritenerci un partner fidato e di lungo termine".Con riguardo all'outlook, Allfunds Group afferma che 2023 sarà l'anno in cui le(per ultimo il 65% di Mainstreet Partners) contribuiranno per l'intero anno al gruppo,Supponendo che i mercati rimangano stabili per il resto dell'anno,una crescita dei ricavi netti in un intervallo tra alta singola cifra e bassa doppia cifra, mentre il margine EBITDA rettificato dopo le fusioni e le acquisizioni dovrebbe attestarsi sulla parte intermedia di una percentuale compresa fra il 60% e il 70%.Pochi giorni da Allfunds Group ha ricevuto una proposta di offerta non sollecitata, indicativa e condizionata daper. Il deal si aggira sui 5,5 miliardi di euro.