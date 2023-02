Banco BPM, via libera unanime CdA a lista nuovo board

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Massimo Tononi, tenuto conto dell’attività istruttoria e propositiva svolta dal Comitato Nomine, ha approvato all’unanimità, e quindi nel rispetto della maggioranza qualificata prevista dallo Statuto sociale, di presentare, la propria, che verrà sottoposta alla prossima Assemblea dei soci in vista del rinnovo dei componenti degli organi sociali in scadenza.La lista è composta dai seguenti nominativi: Massimo Tononi (presidente), Giuseppe Castagna (amministratore delegato), Maurizio Comoli (vice-presidente), Mario Anolli, Paolo Bordogna, Paola Ferretti, Marina Mantelli, Chiara Mio, Alberto Oliveti, Eugenio Rossetti, Manuela Soffientini, Luigia Tauro, Carlo Frascarolo, Costanza Torricelli e Giovanna Zanotti.