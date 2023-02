Bifire, Intesa Sanpaolo avvia copertura con Buy e TP a 4,9 euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria. Il prezzo obiettivo è stato fissato a(per un potenziale upside di circa il 67%), mentre il giudizio sul titolo è "". La società si è quotata a maggio 2022 con un prezzo di collocamento di 3,67 euro per azione."Riteniamo che lanei prossimi anni - scrivono gli analisti - Inoltre, è probabile che la nuova direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive), un quadro legislativo istituito dall'UE per migliorare il rendimento energetico degli edifici, assicuri la crescita a lungo termine del settore. Ladovrebbe essere supportata dae da una maggiore consapevolezza della protezione antincendio passiva".Intesa Sanpaolo stima undel 17% in termini die del 14% in termini di. La redditività dovrebbe beneficiare dei minori rincari delle materie prime e della leva operativa, vista l'entrata a pieno regime di due nuovi impianti. Inoltre, è prevista una forte generazione di cassa, innescando unapositiva di 6,6 milioni di euro nel 2024, che sarà reinvestita in futuro.Lesono di un fatturato pari a 42,6 milioni di euro (+1,1% sul 2022), un EBITDA di 9,1 milioni di euro e un utile netto di 5,2 milioni di euro. Questi dati dovrebbero salire, rispettivamente, a 46,9 milioni di euro (+10% sull'anno prima), 10,2 milioni di euro e 5,5 milioni di euro.