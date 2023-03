Debole la Borsa di New York in attesa di dati macro per indicazioni Fed

Novavax

Kohl's

Lowe's

AMC Entertainment

Rivian

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, mentre persistono irispetto alle precedenti aspettative, con le quotazioni che incorporano ora un punto di arrivo più elevato. I rapporti mensili sui salari e sui prezzi al consumo negli Stati Uniti nei prossimi giorni aiuteranno ulteriormente gli investitori a valutare il percorso dei tassi di interesse in vista della. Williams (NY Fed) ha intanto detto che l'inflazione, pur essendo in calo, rimane ancora troppo elevata e che la politica monetaria continuerà ad agire in modo da portare l’inflazione al 2%, senza cambiare rotta fino a quando il valoro non sarà concluso.Gli investitori valutano però anche le notizie in arrivo da altre parti del mondo. I dati della scorsa notte hanno mostrato che l'si è espansa al ritmo più veloce in più di un decennio, infondendo ottimismo, mentre ha sorprendentemente accelerato a febbraio, trainata dai servizi e dai costi alimentari, aumentano la pressione sulla BCE.Tra i titolo sotto osservazione c'è, che in concomitanza con la pubblicazione dei risultati 2022 ha sollevato e ha annunciato piani per tagliare la spesa.Tra le trimestrali più importanti ci sono quella di- catena statunitense di grandi magazzini - che ha registrato un'e segnalato una pressione delle vendite guidata dall'attuale contesto inflazionistico persistente, e quella di- attiva nello stesso campo - che prevede vendite in rallentamento dopo un trimestre sopra le attese.Per quanto riguarda gli altri annunci societari,ha registrato un calo di oltre il 15% delle entrate del quarto trimestre,ha registrato risultati contrastanti nel quarto trimestre e segnalato prospettive di produzione deludenti, HP ha mantenuto il suo obiettivo di utili per l'intero anno sulla base delle aspettative che il ritiro delle restrizioni di Covid da parte della Cina aiuterà la ripresa della domanda., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 32.650 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.962 punti. Poco sotto la parità il(-0,22%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,27%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 46,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48 punti; preced. 47,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 457K barili; preced. 7,65 Mln barili)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 197K unità; preced. 192K unità).