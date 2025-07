S&P 500 e Nasdaq su nuovi record con trimestrali positive

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,52%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 6.297 punti. In denaro il(+0,76%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,46%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,92%),(+0,89%) e(+0,87%). Il settore, con il suo -1,18%, si attesta come peggiore del mercato.Le azioni disono entrambe salite dopo che le rispettive società hannodi questi giorni sono stati, con forti vendite al dettaglio combinate con prezzi alla produzione stagnanti e una crescita dell'inflazione al consumo a giugno.La governatrice della Fedha avvertito che i tagli dei tassi sono sospesi per ora, poiché i dazi di Trump iniziano a far salire i prezzi al consumo e una politica restrittiva rimane fondamentale per tenere sotto controllo le aspettative di inflazione.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,81%),(+1,99%),(+1,91%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,51%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,10%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.(+7,45%),(+4,26%),(+3,79%) e(+3,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,73%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,25%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,01%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,3 Mln unità; preced. 1,26 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,39 Mln unità; preced. 1,39 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,5 punti; preced. 60,7 punti)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -0,1%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4,03 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,8%)15:45: PMI manifatturiero (preced. 52,9 punti).