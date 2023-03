Fed, Bostic: tassi al 5-5,25% e politica restrittiva "fino al 2024 inoltrato"

(Teleborsa) - "Dobbiamo determinare quando l'inflazione si sta irrevocabilmente abbassando. Non ci siamo ancora, ed è per questo che penso che". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve di Atlanta,, in un saggio pubblicato sul sito web dell'istituzione.Un aumento del tasso di interesse chiave a quel livello, senza un taglio immediato, "consentirà alla politica più restrittiva di filtrare attraverso l'economia e alla fine porterà offerta aggregata e domanda aggregata in un".Bostic ha osservato che, anche se alcuni rapporti recenti mostrano una moderazione dell'inflazione sottostante, l'inflazione rimane troppo alta. "Voglio ribadire che il Federal Open Market Committee (FOMC) è determinato a metterla su un percorso sostenibile verso il nostro obiettivo del 2%, come misurato dall'indice dei prezzi", ha sottolineato.Osservando che alcuni commentatori hanno suggerito alla Fed di invertire la rotta per evitare di andare troppo oltre e causare indebite difficoltà economiche, ha ricordato che "la storia insegna che se alleggeriamo l'inflazione prima che sia completamente sottomessa,"."Ciò accadde con- ha spiegato - Dopo che il FOMC ha allentato prematuramente la politica, ci sono voluti circa 15 anni per portare l'inflazione sotto controllo, e solo dopo che il tasso sui federal funds ha raggiunto il 20%".