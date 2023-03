Innovazione, Cotec: "Necessario lavorare assieme per la competitività del Paese"

Enel

(Teleborsa) -perché qualunque, successivamente, richiede, la seconda fase dopo la ricerca per poter ottenere un prodotto utilizzabile".Così, fondazione privata per la promozione dell'innovazione, nell'ambito dell'evento "Innovazione per la circolarità", organizzato da COTEC in collaborazione conNel corso dell'evento si è parlato del, intesa come leva di ridisegno del modello economico e dei suoi benefici nella trasformazione di un Paese a partire da energia e materie."Quando parliamo di ricerca di base, ricerca applicata ed innovazione. Il tronco dell'albero è la ricerca di base, i rami sono l'innovazione, e il frutto è il prodotto di questo processo", ha spiegato Nicolais."In un mondo che cambia così velocemente, in un mondo che in qualche modo vede la necessità di cambiare anche per ragioni di tipo ecologico, che una volta sembravano inutili da un punto di vista industriale, credo che, debbano essere. Sono tutti attori di uno stesso spettacolo e vanno fatte assieme queste cose", ha sottolineato il Presidente di COTEC., che si deve fare all'estero, main cui esistono delle grandi competenze di ricerca, bellezze eccezionali ed imprese, anche di dimensioni medie, che fanno delle cose bellissime e dove l'arte gioca un ruolo centrale, dobbiamo veramente", ha concluso.