Amplifon in pole nel FTSE MIB grazie ai risultati record

Amplifon

FTSE MIB

società leader nelle soluzioni uditive

principale indice della Borsa di Milano

Amplifon

(Teleborsa) - Effervescenteche scambia con una performance decisamente positiva del 4,76%, grazie ai ricavi record a 2,1 miliardi registrati nel 2022."Nel 2022 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, registrando un aumento di tutti i principali indicatori economici e raggiungendo livelli record in termini di ricavi, EBITDA e utile netto - ha commentato il CEO Enrico Vita - Per la prima volta in 72 anni abbiamo superato i 2 miliardi di euro di ricavi e i 500 milioni di euro di EBITDA, con un risultato netto in crescita a due cifre e un conseguente incremento della proposta di dividendo".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,35%, rispetto a +0,84% del).Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 28,93 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 27,38. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 26,36, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.