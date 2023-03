Da transizione energetica a formazione: Snam e PoliMi rinnovano collaborazione

Snam

(Teleborsa) - Dalla sicurezza delle infrastrutture, a partire da monitoraggio e manutenzione degli asset, ai gas verdi (idrogeno e biometano) e alle tecnologie per la decarbonizzazione, come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage):anche attraverso la propriadedicate al ruolo del sistema gas per la sicurezza e la transizione energetica del Paese,“Siamo lieti di proseguire la collaborazione con il Politecnico di Milano.a cui abbiamo potuto attingere. Continueremo a lavorare insieme su progetti centrali e il Politecnico ci supporterà nel guidare l’evoluzione delle nostre infrastrutture per garantire la sicurezza energetica e al contempo abilitare e accelerare la transizione energetica. In questa direzione, Snam punta alla ricerca e all’innovazione tecnologica come strumenti fondamentali per il potenziamento delle nostre infrastrutture, rendendole sempre più resilienti e intelligenti, e per i futuri obiettivi di decarbonizzazione, esplorando e sviluppando soluzioni sperimentali grazie al contributo di competenze trasversali”, ha dichiaratoamministratore delegato di Snam.“Rinnovare questo accordo, siglato tre anni fa tra Snam e Politecnico di Milano, non è un atto simbolico., che è centrale per i bisogni delle imprese, fondamentale per lo sviluppo di nuove competenze, aperto a potenzialità inesplorate sul fronte della ricerca. Un tema al centro di ogni politica di riqualificazione del Paese. – commentaRettrice del Politecnico di Milano – La sostenibilità è una delle priorità del nostro ateneo, in prima linea sulle tematiche verdi e sulle tecnologie per la decarbonizzazione. La condivisione di strategie, obiettivi e risorse con una grande impresa leader di settore come Snam traccia un percorso chiaro di crescita”.“L’accordo con Snam punta a ribadire la necessità di affrontare in modo sinergico- sottolinea, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Un sodalizio che mira a consolidare rapporti duraturi per la realizzazione di ricerche all’avanguardia. La collaborazione nasce dal dialogo costante tra impresa e università, una partnership che sta diventando una prassi consolidata per il Politecnico di Milano e la sua Fondazione e che condivide con le aziende coinvolte fabbisogni, strategie e visioni”.La collaborazione - spiega la nota - prevede inoltre ricerche congiunte su modelli innovativi di, che consentano di accelerarne la produzione su larga scala, e di misure di efficienza energetica per i settori della pubblica amministrazione, dell’edilizia residenziale, del terziario e industriale.Sul fronte dell’idrogeno, si svolgeranno studi di fattibilità sulle tecnologie adoperabili nelle varie fasi della catena del valore (produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo), approfondimenti sull’impatto delle miscele di idrogeno e gas naturale sulla rete esistente, e analisi di mercato sui potenziali utilizzi del vettore energetico pulito nei settori industriale, residenziale e della mobilità.Parte dell'accordo anche