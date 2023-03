Gefran

(Teleborsa) -annuncia che, Gefran India Private Limited, controllata indiana del Gruppo, ha sottoscritto con WEG Industries (India) Private Limited, controllata indiana del Gruppo WEG, un accordo per la cessione del relativo ramo d’azienda per un valore di 675 mila euro su un totale complessivo dell’accordo per la cessione del Business Azionamenti pari a 23 milioni di euro.Laè i l’1 marzo 2023 e rappresenta l’ultima tappa dell’operazione.