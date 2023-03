Maire Tecnimont, utile 2022 sale a 90 milioni. Ricavi +21%

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -chiude il 2022 cona oltre 3,4 miliardi (+20,9%), ebitda pari a 209,3 milioni (+20,5%), ed undi 90,4 milioni (+12,3%). Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 158 milioni, in aumento del 21,6% con una marginalità del 4,6%.Le disponibilità nette adjusted sono positive per 93,8 milioni in miglioramento di 84,9 milioni grazie ad una generazione di cassa di 266 milioni. Iltotale a 8,6 miliardi.Il CdA ha approvato la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione delper complessivi 40,7 milioni.Le aspettative per l'anno in corso sono:3,8-4,2 miliardi; Margine EBITDA: 6-7%.Approvata anche laMaire Tecnimont che prevede la concentrazione delle attività in due business unit ed in particolare "Integrated E&C Solutions", alla quale riservare specificatamente le competenze esecutive da general contractor e "Sustainable Technology Solutions" dove concentrare tutte le soluzioni/competenze tecnologiche sostenibili del gruppo, nonché i servizi ad alto valore aggiunto/innovativo rivolti prevalentemente alla transizione energetica e alla "green acceleration".