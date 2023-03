Povertà energetica, a Piacenza progetto "Energia in comune" per famiglie in difficoltà

A2A

(Teleborsa) - Istituire une avviare un percorso di. Questa la base del progetto "Energia in comune", presentato oggi e che partirà nel mese di marzo aper aiutare le famiglie in condizione di povertà energetica, un fenomeno che tocca 2,2 milioni di famiglie in Italia che non possono provvedere ai propri bisogni energetici.sono Banco dell’energia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza- Bobbio, Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Camera di Commercio, Federconsumatori Piacenza, Crédit Agricole Italia e Banca di Piacenza.Ildei quali 300 mila messi a disposizione in quote equivalenti da Banco dell'energia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Comune di Piacenza, Banca di Piacenza e Crédit Agricole Italia, per sostenere il pagamento delle, senza trasferimento di denaro ai destinatari del progetto. Ulteriori 200 mila euro sono stati messi a bilancio dalla Camera di Commercio per attivare un bando dedicato alle imprese del territorio, con la finalità di sostenere gli esercizi e le realtà economiche e attenuare gli effetti dell'attuale caro bollette."L'attuale contesto energetico ci sta dimostrando come siaper garantire alle famiglie più vulnerabili un accesso all'energia inclusivo e alla portata di tutti ha commentato il Presidente del Banco dell'energia e di- Di fronte al crescente ricorso a soluzioni come la didattica a distanza e il telelavoro, non poter usufruire di servizi energetici significa non solo non poter riscaldare la casa, ma anche non poter garantire un'istruzione ai propri figli o non essere in grado di svolgere il proprio lavoro da remoto, con ripercussioni sociali ed economiche"."Come Banco dell'energia continua il nostro impegno su tutto il territorio nazionale anche grazie al contributo al progetto "Energia in comune". Ampliando la platea delle famiglie coinvolte dall'iniziativa intendiamo, infatti, portare un beneficio concreto sia sostenendole economicamente sia attraverso percorsi educativi volti a promuovere una maggiore consapevolezza sui consumi energetici - ha aggiunto - Allo stesso tempo intendiamodi istituzioni, imprese, enti non profit e associazioni per una collaborazione attiva sul territorio".