Assicurazioni, BCE: titoli di debito rappresentano 34,5% degli asset totali

(Teleborsa) - Glisono diminuiti a, da 8.265 miliardi nel terzo trimestre del 2022, secondo i dati della Banca centrale europea (BCE). La riduzione è stata guidata principalmente dal trasferimento degli asset ai fondi pensione recentemente istituiti in Francia, si legge in una nota.Alla fine del quarto trimestre del 2022, irappresentavano il 34,5% degli asset totali del settore. La seconda categoria più grande di partecipazioni era ledi investimento (30,0%), seguite da(14,4%) e(6,9%).Lesono diminuite a 2.788 miliardi di euro alla fine del quarto trimestre del 2022 da 2.878 miliardi alla fine del trimestre precedente. Le vendite nette di titoli di debito ammontavano a 62 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2022. Il prezzo e altre modifiche ammontavano a -28 miliardi. Il tasso di crescita annuale dei titoli di debito detenuto è stato del -3%.Osservando le partecipazioni in base al settore emittente, il tasso di crescita annuale dei titoli del debito emesso daiera del -5,1% nel quarto trimestre del 2022, con vendite nette nel trimestre pari a 30 miliardi di euro. Per quanto riguarda i titoli di debito emessi dal, il tasso di crescita annuale era del -1,4%e le vendite nette trimestrali ammontavano a 16 miliardi di euro. Per i titoli di debito emessi dai, il tasso di crescita annuale è stato del -0,6%, con vendite nette trimestrali di 16 miliardi di euro.