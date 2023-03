Borsa, Giorgetti: tra pochi giorni legge per semplificare IPO e rafforzare mercato

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) "si farà promotore di una, per rafforzare la capitalizzazione delle imprese e affrontare le sfide competitive con maggiore capacità di risorse". Lo ha annunciato il ministro Giancarlo Giorgetti all'evento "ONE, Inspiring connections", evento della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital.Il Ministro ha detto che la volontà è di "agire perregolamentati, per rafforzare la loro patrimonializzazione e affrontare le sfide competitive con una maggiore disponibilità di risorse e allo stesso tempo attrarre nuovi investitori"."Nello specifico - ha sottolineato - opereremo una semplificazione del settore mediante un procedimento che porti ae a una ra carico delle aziende che intendano quotarsi".Le parole di Giorgetti arrivano a poche settimane da quelle di, Sottosegretario al MEF, che aveva annunciato un intervento entro il mese di aprile.