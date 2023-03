BTP Italia al via sul mercato MOT: nella prima ora ordini per 610 milioni

(Teleborsa) -sul mercato MOT di Borsa Italiana - Euronext collezionando, in meno di un'ora di negoziazione. Il titolo di Statonazionale si potrà sottoscrivere direttamente anche tramite home banking o in banca da oggi all’8 marzo. Il 9 marzo sarà riservato agli investitori istituzionali.La diciannovesima emissione, la prima del 2023, avrà unae prevede unper coloro che lo acquistano all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.Il, comunicato il 3 marzo scorso,La cedola definitiva sarà invece stabilita con successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 9 marzo e potrà essere confermata o rivista al rialzo, in base alle condizioni di mercato. Le cedole come sempre saranno pagate ogni 6 mesi.(Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi). Il capitale investito è garantito a scadenza.I BTP Italia hanno un l. Per quanto riguarda la Prima Fase del periodo di collocamento destinata ai risparmiatori individuali e altri affini, il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare all’emissione per multipli di 1.000 euro. Il taglio minimo delle proposte di acquisto nel corso delladel periodo di collocamento è dicon multipli di 1.000 euro. Essendo l’unico titolo di Stato che non viene messo all’asta in modo tradizionale, ma collocato dal Tesoro tramite la piattaforma MOT, chi acquista il titolo durante la Prima Fase del periodo di collocamento ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.bancaria a carico degli investitori per l’acquisto all’emissione, come per gli altri titoli di Stato a medio lungo termine. Le commissioni per la vendita anticipata o l’acquisto successivamente all’emissione sono quelle concordate con la propria banca. Come per tutti gli altri titoli di Stato, laAttualmente ile cedola fissa ha unnominale (2% reale). Il Btp Italia diventa conveniente solo nel caso in cui, quindi, l'inflazione media annua per i prossimi cinque anni si attesti sopra il 2%. Solo così, infatti, il rendimento diventa maggiore rispetto a quello a cedola fissa.