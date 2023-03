BTP Italia, ordini per 2,45 miliardi a metà seduta. Rendimento decennale al 4,5%

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sono pari agliper il nuovo BTP Italia alle 13:30, con. Si tratta della prima giornata (su tre) destina ai piccoli risparmiatori e affini, mentre per gli istituzionali il collocamento avverrà nella mattina di giovedì 9 marzo. La prima giornata della scorsa emissione, che si è svolta a novembre 2022, si era chiusa con ordini per 3,184 miliardi, a fronte di 103.077 contratti sottoscritti.Il Titolo di Stato, pensato per proteggere dall'innalzamento dei prezzi, ha scadenza 5 anni e un(che potrà essere confermato o rivisto al rialzo), a cui andrà(calcolata sull'indice FOI). Previsto anche un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.Secondo le previsioni di, l'inflazione media italiana (indice FOI) per la durata del titolo dovrebbe essere intorno al 2,2%. Il rendimento nominale all'emissione del BTP Italia, che si ottiene per approssimazione sommando l'inflazione attesa alla cedola reale, è pertanto in area 4,2%. Considerando che il BTP nominale corrispondente scambia poco sotto il 4,1% (4,08% alla chiusura del 3 marzo 2023), ildi circa 10pb.In altre parole, il livello d'inflazione implicita (o BEI, cioè il tasso di crescita dei prezzi sopra il quale conviene detenere il BTP Italia rispetto al nominale corrispondente) all'emissione è al, ossia marginalmente più basso rispetto alle previsioni di Intesa Sanpaolo per l'arco temporale di riferimento (2,2% per 5 anni) e inferiore anche all'inflazione incorporata nel corrispondente titolo indicizzato al dato europeo (in area 2,8%).Intanto, sempre alle 13:30, i rendimenti dell'obbligazionario italiano sono in leggero calo. Ildi riferimento vale 4,4498%, dal 4,538% della chiusura di venerdì. Loa 10 anni è in area 176 punti base, dai 174 punti base visti venerdì.