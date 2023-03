ESI, CdA propone aumento di capitale per massimi 3,5 milioni di euro

ESI

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha deliberato disociale, a pagamento e in forma scindibile, per un importo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. L'aumento sarebbe attuato mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soggetti che risulteranno essere titolari di azioni ordinarie di ESI alla data di stacco del diritto di opzione.Ildi emissione non potrà essere inferiore alla media di mercato delle azioni ESI negli ultimi sei mesi, pari a 2,54 euro, con uno sconto massimo del 15%.Attraverso l'aumento di capitale, viene spiegato in una nota, sarà possibileaziendali, per cogliere le opportunità che il mercato di riferimento sta offrendo."Le dinamiche di investimento del settore in cui operano i clienti della società - viene sottolineato - stanno subendo una chiara accelerazione ed è quanto mai necessario oggia sostenere la realizzazione di progetti di maggiori dimensioni e complessità al fine di poter essere maggiormente competitivi ed efficaci rispetto alla concorrenza".