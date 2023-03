Finanza.tech assiste due società nell'acquisto di crediti Superbonus per 425 milioni

Finanza.tech

(Teleborsa) -, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha stipulatodel panorama nazionale, finalizzati all'acquisto da parte delle stesse di crediti di imposta derivanti da interventi edilizi riferiti al Superbonus 110% per un importo complessivo pari aper le annualità 2023-2026.Finanza.techdelle attività di scouting dei cedenti, analisi AML, antifrode e del merito creditizio delle controparti, data gathering e check della documentazione tecnica, nonché del supporto tecnico-informatico e di gestione delle operazioni di pagamento funzionali alle attività di execution."Sono molto soddisfatto di questo importante traguardo, che ci dà la possibilità di raccogliere i frutti degli sforzi intrapresi nel corso del 2022 nella strutturazione di un nuovo processo di cessione dei crediti d'imposta sulla nostra piattaforma", ha commentato il"Nel corso dell'anno abbiamo affinato le nostre capabilities,, grazie alle nostre infrastrutture e agli accurati controlli che conduciamo su ogni singola operazione - ha aggiunto - Nel contesto attuale, in cui la cessione dei crediti d'imposta è un tema di ampio dibattito, siamo certi che la riapertura del nostro servizio possa fornire un valido contributo all'economia reale, con benefici per entrambe le parti coinvolte".