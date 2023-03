Lordstown Motors, solo 3 veicoli venduti nel quarto trimestre 2022

Lordstown Motors

(Teleborsa) -, casa automobilistica americana di veicoli commerciali elettrici, ha chiuso il quarto trimestre del 2022 conpari a 194 mila dollari, mentre non ne aveva registrati lo scorso anno e rispetto ad attese per 1,29 milioni di dollari, e unadi 102,3 milioni di dollari, rispetto agli 81,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.La società ha spiegato che ha iniziato a vendere il veicolosolo alla fine del quarto trimestre, registrando lee circa 30 milioni di dollari in costo delle vendite.La società ha iniziato a produrre il suo pick-up elettrico a settembre dopo che la taiwaneseha acquisito la fabbrica dell'Ohio di Lordstown ed ha partecipato a un accordo per fare il veicolo.A settembre, quando è iniziata la produzione, Lordstown aveva affermato che50 veicoli nel 2022 e più nel 2023.Alla fine del 2022, glierano pari a 221,7 milioni di dollari, circa 18 milioni in più rispetto al terzo trimestre del 2022.