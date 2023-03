Wall Street poco mossa, attesa per audizione Powell

Tesla

(Teleborsa) -, in una giornata priva di grandi spunti per. L'unica indicazione odieranno arriva dagli ordini dell'industria, ovvero la variazione del numero totale di nuovi ordini d'acquisto ai produttori.Gli operatori attendonodel presidente della Feddavanti al Congresso degli Stati Uniti (che si svolgerà in due sedute a partire da martedì) e ildi venerdì, che incideranno sulle aspettative riguardanti la politica della Fed nella sua prossima riunione alla fine di questo mese.Nel weekend, la presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco,, ha affermato che "per lasciarci alle spalle questo episodio di alta inflazione, sarà probabilmente necessario un, mantenuto per un periodo più lungo".Tra i titoli sotto osservazione c'è, che ha, meno di due mesi dopo il suo ultimo round di sconti. Il produttore di veicoli elettrici ha tagliato il prezzo di partenza per le sue auto Model S e Model X rispettivamente di 5.000 e 10.000 dollari. Sempre sul fronte automotive,ha comunicato di averdel 2022.Sul fronte dellei,ha dichiaratouna "", citando il backlog e il potere di determinazione dei prezzi della casa di Maranello come motivi per aumentare il suo price target sul titolo di oltre il 10%.ha iniziato la copertura dicon un Buy,ha ricevuto un doppio downgrade da, che è anche passata a overweight da neutral suLieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.060 punti. In moderato rialzo il(+0,62%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,53%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso -1,8%; preced. 1,8%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,1%)14:15: Occupati ADP (atteso 195K unità; preced. 106K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -67,4 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,17 Mln barili).