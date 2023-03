Francia paralizzata: nuove proteste contro riforma delle pensioni

(Teleborsa) -, dove è scatta nel corso della notte, laannunciata dal governo Macron.provinciali come non si vedevano dai tempi dei "gilet gialli", sostenuti daiche stanno tentandocontro l'innalzamento dell'età pensionabile.E oggi la, con oltrein calendario in tutto il Paese ed oltreatteso scendereper dire no alla riforma voluta da macrone e dalla Premier Elisabeth Borne.Il principale sindacato del Paese, laha chiarito che andràed ha annunciato che tutti i trasporti in partenza dalle raffinerie sono stati bloccati. "L'obiettivo è che il governo ritiri il suo progetto", ha insistito il segretario della CGT, aggiungendo "la responsabilità è unicamente del governo. Non si può restare sordi al movimento sociale".Da quando è stata annunciata a gennaio, la riforma pensionistica di Macron ha innescato un fiume di proteste, portando in piazza milioni di persone, decise a bloccare. La misura dovrebbeed evitare l'aumento del deficit del sistema pensionistico.In più, la riforma tende gradualmente a, giacché in Germania e in Italia si va in pensione a 67 anni, Nei Paesi Bassi e Portogallo a 66 anni, in Spagna, Svezia, Belgio, Austria e Croazia a 65 anni. A supportare l'aumento dell'età pensionabile, che nasce da una esigenza prettamente economica, concorre lain tutta l'UE. In Francia, l'aspettativa di vita oggi è pari a 83 anni per le donne e 77 per gli uomini, ma si fa notare che l'aspettativa di vita "in buona salute" è sensibilmente più bassa e pari a 65 anni per le donne e 63 per gli uomini.