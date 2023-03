Gallerie d'Italia, eventi speciali per la Giornata della donna e la festa del papà

(Teleborsa) -, sedi museali di Intesa Sanpaolo a, promuovono una serie didel mese di marzo -- con ingresis a tariffa ridotta, itinerari tematici e visite laboratoriali che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso.In occasione della, mercoledì, tutte le donne potranno avere unadi ingresso per visitare le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Inoltre, sono previste in tutte le sedilegate al tema dell’universo femminile nell’arte.Dacon la visita guidata "Donne dentro e fuori la cornice" si arriva adove è è in programma a la visita guidata "La donna nell’arte" senza dimenticare il percorso proposto dalla sede dicon "Donnarte", focalizzata sul progetto artistico di JR “Women are Heroes” e sulla condizione sociale delle donne nei campi di rifugio. Ala visita con degustazione "Un simposio al femminile", mentre la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, proporrà un concerto di musica classica con un ensemble di giovani musiciste., per laper tutti i papà che accompagnano i figli alle Gallerie d’Italia. Tutte le sedi organizzano, per scoprire divertendosi le mostre e le collezioni permanenti.Le Gallerie d’Italia dipropone la visita guidata per famiglie "Investigare ad arte", un percorso ricco di indovinelli, prove e quiz. Aè in programma una visita laboratoriale per famiglie "Papà portami al museo". Le Gallerie d’Italia diorganizzano la visita laboratoriale " Detective in museo", un’avventurosa caccia al dettaglio all’interno della mostra di JR Déplacé.e.s. Ala visita tematica per famiglie "Papà portami al museo - Family Lab. Tra terre e mari. Vasi in viaggio” , mentre la Galleria di Palazzo degli Alberti dipropone il percorso "CHI CERCA TROVA!". La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi adinfine organizza lo speciale percorso di visita con giochi e indovinelli "Le Carte didattiche di Casa Bruschi".