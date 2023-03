L'Europa resta al palo, investitori concentrati su audizione Powell

UniCredit

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori è oggi concentrata sull'davanti al Congresso degli Stati Uniti (che continuerà anche domani), in attesa di indicazioni sulla politica della Fed e in vista della prossima riunione alla fine di questo mese.L'audizione è per "l'occasione per chiariredal loro incontro di inizio febbraio, quando i tassi ufficiali sono stati alzati di 25 punti base e la comunicazione complessiva è stata meno hawkish di prima sulla scia di un processo di disinflazione che sembrava essere sulla buona strada", scrivono gli analisti di. Nelle settimane seguenti, ci sono state infattirelativi alla crescita, all'occupazione e all'inflazione.Per quanto riguarda i è risultata in diminuzione la produzione industriale in Spagna nel mese di gennaio 2023, mentre sono continuati ad aumentare, contro attese per una contrazione, gli ordinativi all'industria in Germania nello stesso mese.A Piazza Affari c'è stato ildisul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan. L'AD ha affermato che si tratta di "un momento importante e strategico" e che le risorse raccolte aiuteranno a raggiungere "un'espansione geografica importante a livello internazionale".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,067. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,50%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +173 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,38%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%, e resta vicino alla parità(+0,05%).Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.949 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.212 punti. Pressoché invariato il(-0,07%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(+0,07%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,80%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,65%. Composta, che cresce di un modesto +1,27%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Tra i(+1,93%),(+1,61%),(+1,57%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.scende del 2,08%. Calo deciso per, che segna un -1,55%.