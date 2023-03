SAES Getters, CdA difende proprio operato dopo dimissioni consigliere per divergenze

SAES Getters

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha comunicato che questa mattinain seguito alle dimissioni dell'Amministratore Indipendente Luciana Sara Rovelli, rassegnate e comunicate nella tarda serata di ieri "Il Consiglio ha valutato le motivazioni delle dimissioni e all'unanimità ha condiviso che il, lasciando ampio spazio alle discussioni ed alle posizioni individuali dei singoli Amministratori, dando la possibilità a tutti i Consiglieri di esprimere le proprie opinioni, anche quando divergenti", si legge in una nota.Viene aggiunto che "" sono state oggetto anche dei vari Comitati, portando gli esiti delle istruttorie al CdA, "con ampio spazio alla successiva discussione".Infine, il board ha provveduto a nominare, in sostituzione di Luciana Rovelli, il Consigliere, Indipendente, quale componente del, attribuendo allo stesso la carica di Presidente, oltre che la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, di cui è già membro.