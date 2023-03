Tinexta, perfezionato closing cessione 95% di ReValuta

Tinexta

(Teleborsa) -, società leader nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Business Innovation, ha perfezionato in data odierna il trasferimento a CRIF del 95% del capitale sociale di Re ValutaL'equity value è stato determinato sulla base di un enterprise value di Re Valuta di Euro 46 milioni, rettificato per la posizione finanziaria netta stimata al closing.Le parti hanno concordato unain considerazione del deterioramento delle condizioni macro-economiche, intervenuto e consolidatosi successivamente alla conclusione degli accordi originari.