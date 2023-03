Borsa Italiana, suono della campanella per ribadire l'impegno nella parità di genere

(Teleborsa) -, un’iniziativa globale che si è svolta, per festeggiare l'8 marzo e la Giornata Internazionale della donna con uno speciale suono della campanella d'inizio degli scambi., con le altre 6 borse del, si è unita al network, sottolineando l'importanza della gender equality e della valorizzazione del talento femminile. L'evento tenutosi a, a Milano, è stato organizzato in partnership con, ha affermato, Head HR di Borsa Italiana - Euronext, aggiungendo "noi siamo un'organizzazione federale, dove la diversità di fatto è nel nostro DNA più profondo"."La diversità si manifesta in tante forme, ma quella di genere è quella che sta ci sta particolarmente a cuore. - prosegue la responsabile di Borsa italiana - E' une che si rinnova ogni anno. Quello che noi cerchiamo di fare è avere un, lavorando con UN Compact e con Women in ETF Network e ora stiamo lanciando anche un nuovo network che è Women in Clearing Network"."Abbiamo deiha spiegato Famiglietti - abbiamo un, unadi un Board e abbiamo una presenza molto alta all'interno del nostro top management locale. Non solo, investiamo nele, soprattutto, cerchiamo dii, come nel nostro purpose, per questo abbiamo aderito al temae quest'anno stiamo portando avanti un'iniziativa per attrarreancora prima che possano arrivare nel mercato del lavoro, con delle esperienze dirette all'interno della nostra organizzazione".o e noi, come UN Global Compact Network Italia siamo molto lieti di partecipare oggi al Ring the Bells insieme ai nostri partner: Borsa italiana e Women in ETF", ha dichiarato, Program & Engagement Manager di UN Global Compact Network Italia."Il nostro ruolo oggi è stato quello di presentare questidel gender gap. Ricordiamo che nel 2022, il World Economic Forum stimavaper la- ha sottolineato Sigillò - quindi sicuramente un alert molto importante per l'area lavoro. E questo perché l'Italia, a livello di gender gap report, si posiziona al 110esimo posto nell'area lavoro, con dei grandi gap sia sul gender pay gap sia sulla leadership e la rappresentanza femminile"."A fine 2022, Equileap,he sono state sondaggiate, ha scoperto chea tutti i livelli. Un dato sicuramente da tenere in considerazione. Fra queste i CEO donna sono solo il 6%, i Cfo solo l'8% ed il totale della workforce il 38%. Un dato fondamentale è rappresentato dalla percentuale nei board: tra queste 3.700 aziende la, un dato lievemente più alto salendo lungo la pipeline e che, sicuramente, è dovuto ai Paesi che hanno forti legislazioni come la Francia e l'Italia con la"."Ilambisce ad incrementare la rappresentanza e la leadership all'interno delle aziende: abbiamo visto che il primo anno hanno partecipatodi cui 70% companies ed un 25% di PMI con anche un 5% di subsidiaries. Anche a livello di settori c'è una copertura molto vasta con il 25% di aziende del settore energia e multiutilies, solo il 5% del settore finanziario ed il 5% del settore automotive"."I risultati alla fine dell'implementazione del nostro primo round, che è stato lanciato nel 2022, rivelano chemplementato. Il 60% lo aveva già prima della partecipazione al Target Geneder Equality ed ha rivisto parte dei propri obiettivi proprio grazie alla partecipazione al percorso, mentre il 40% ha inserito nuovi obiettivi in un nuovo Action Plan. Sicuramente un grande impatto e la speranza che, lavorando insieme a livello di network, i 132 anni per raggiungere la parità di genere vengano ridotti in breve tempo".