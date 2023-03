BTP Italia, raccolta retail supera 8,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Sono stati pari a 1,993 miliardi di euro glidi collocamento, con oltre 80 mila. Quella di oggi, 8 marzo, è stata l'ultima seduta destina ai piccoli risparmiatori, mentre per gli istituzionali il collocamento avverrà nella mattina di domani, giovedì 9 marzo.La giornata disi è chiusa con ordini per oltre 2,93 miliardi di euro sulla base di 114.870 contratti. Lagiornata ha visto ordini per 3,64 miliardi di euro con 132.334 contratti.Lehanno quindi superato quotaLadel Titolo di Stato ha scadenza 5 anni e un rendimento reale minimo garantito del 2%, a cui andrà sommata la protezione dall'inflazione (calcolata sull'indice FOI). Previsto anche un premio fedeltà pari all'8 per mille per coloro che lo acquistano all'emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.Ilpotrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato, nella mattinata di domani.Il Tesoro con i BTP Italia ha finora raccolto oltre 190 miliardi di euro. Nelci sono state: quella di giugno si è chiusa con una raccolta di 9,4 miliardi di euro e quella di novembre con quasi 12 miliardi di euro. Nell'ultima edizione, 7,27 miliardi sono andati a investitori retail, ovvero il 60,7% del totale.