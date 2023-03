Eni Sustainable Mobility, fornitura biennale diesel "verde" a Gruppo Spinelli

(Teleborsa) -hanno sottoscritto un contratto biennale per alimentare la flotta del( che opera nell’intera gestione della catena di approvvigionamento del settore container) con, il diesel prodotto conLa flotta del Gruppo Spinelli conta oltre, di cui 150 Euro 6d di ultima generazione, la cui motorizzazione è compatibile con i biocarburanti in purezza. Un accordo rilevante pere testimonia come l’azienda possa accompagnare operatori del trasporto pesante, come il Gruppo Spinelli, nel percorso di dPer il Gruppo Spinelli l’accordo per la fornitura HVOlution, biocarburante che può contribuire all’immediata decarbonizzazione del settore dei trasporti, rappresenta une nello sviluppo delle proprie politiche ESG verso un futuro a zero emissioni, e conferma l’impegno del Gruppo al raggiungimento degli Sustainable Development Goals (SDGs) definiti dall’ONU, in particolare SDG 12, Consumo e produzione responsabile, e SDG 13, Lotta contro il cambiamento climatico.La fornitura di diesel HVO (disponibile oggi in 57 stazioni di servizio e, entro fine mese lo sarà in 150 punti vendita in Italia) ai mezzi del Gruppo Spinelli viene gestita attraversoil sistema di carte carburante di Eni Sustainable Mobility pensato per chi gestisce piccole, medie e grandi flotte.Eni Sustainable Mobility - società operativa da gennaio 2023 che combina la bioraffinazione, il biometano e la vendita di prodotti per la mobilità nelle sue oltre 5.000 stazioni di servizio in Italia e all’estero - ha l’obiettivo di evolvere in una società multi-servizio e multi-energie, generando e liberando nuovo valore per la