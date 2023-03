Piazza Affari positiva, tasso decennale italiano in netto calo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Inwit

STMicroelectronics

DiaSorin

BPER

Tenaris

Saipem

Leonardo

Moncler

Juventus

Piaggio

Intercos

Mutuionline

Fincantieri

Pharmanutra

Brembo

Cembre

(Teleborsa) -. La giornata è stata anche oggi monopolizzata dalle dichiarazioni riguardanti la politica monetaria, sulle due sponde dell'Oceano. La prima parte dell'audizione al Congresso del ha alimentato i timori di una politica monetaria ancora particolarmente restrittiva negli Stati Uniti. Oggi il numero uno della banca centrale statunitense ha sostenuto che il FOMCe quindi adeguerà "il percorso ai dati".In Europa, ha detto di non apprezzare le dichiarazioni dei colleghi del board della BCE. "L'incertezza è così elevata che come consiglio direttivo BCE abbiamo concordato di decidere meeting by meeting, senza forward guidance. Non apprezzo perciò dichiarazioni di miei colleghi circa futuri e prolungati aumenti dei tassi. Non so, non sappiamo abbastanza", ha detto durante un evento.Sul, Eurostat ha comunicato che la crescita economica della zona euro è stata pari a zero nel quarto trimestre rispetto al terzo e dell'1,8% rispetto a un anno prima. Dati positivi sono invece arrivati dalla Germania, dove la produzione industriale a gennaio è aumentata molto più del previsto.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,055. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 76,82 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +170 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,32% (-10 punti base).piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,54% a 27.912 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,67%, chiudendo a 30.014 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,2%); in moderato rialzo il(+0,26%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,92 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,07%. Il titolo ha strappato nel pomeriggio, con Reuters che citaBetaville, secondo cui la società avrebbe attratto l'interesse di alcuni soggettiBilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,36%. Buona performance per, che cresce del 2,59%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,54%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,11%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,47%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,15%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,98%.del FTSE MidCap,(+5,14%),(+2,27%),(+2,04%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,31%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,47%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,57%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,30%.