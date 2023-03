Somec, Andrea Moretti nominato Investor Relations Manager

Somec

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, haquale. Moretti risponderà al Group Chief Financial Officer, Alessandro Zanchetta, e avrà il compito di rafforzare la conoscenza e la reputazione di Somec presso la comunità finanziaria, favorendone una sempre maggiore significatività del prezzo delle azioni e dei volumi di scambio sul listino di Milano.Laureato con lode all'Università Bocconi di Milano, Moretti vantae nella comunicazione finanziaria, avendo ricoperto incarichi di crescente responsabilità in società quotate e quotande, tra cui Luxottica,, nella quale è stato IR & Corporate Communications Director tra il 2017 e il 2022."L'entrata in Somec di Andrea, a cui diamo il benvenuto, è volta ad un irrobustimento del team con la volontà di aderire ai migliori standard delle società quotate - ha commentato l'- Dedicheremo così ancora, per stabilire un rapporto sempre più costruttivo con la comunità finanziaria, con cui vogliamo rafforzare il dialogo in relazione alle attività e iniziative in programma per la crescita strategica del gruppo dei prossimi anni".