Fiera Milano, CdA approva operazione con Parma per fiere agro-alimentari

Fiera Milano

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, haavente ad oggetto una partnership volta alla creazione di una comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare. L'operazione verrà realizzata attraverso la sottoscrizione di undi Fiere di Parma riservato a Fiera Milano, da liberarsi mediante ildi Fiera Milano relativo alla manifestazione Tuttofood per un controvalore di 16,5 milioni di euro. Al closing, Fiera Milano deterrà una partecipazione pari al 18,5% in Fiere di Parma.L'obiettivo è creare una nuova. Grazie alle sinergie attese, le manifestazioni "saranno in grado di specializzare il proprio posizionamento, offrendo un supporto strategico e permanente al Made in Italy agro-alimentare e, in generale, al sistema Italia", si legge in una nota."La nostra visione è ambiziosa: creare un sistema delle fiere italiane, coordinate tra loro, che mantenga l'attenzione al territorio ma diventi più forte ed attrattivo per gli operatori esteri - ha commentato l'- È ile che siano sempre meno incentivate a rivolgersi a manifestazioni fieristiche estere"."Sebbene la creazione di un campione nazionale nel comparto fieristico agro-alimentare sia il principale scopo del progetto,tramite l'integrazione e il coordinamento comune dei portafogli degli eventi non Food di Fiera Milano e Fiere di Parma, proseguendo nella nostra ambizione di fare sistema con l’obiettivo di portare il Made in Italy nel mondo".