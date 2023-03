Safilo punta a vendite per 1,3 miliardi nel 2027. Trocchia: ambizioso turnaround

Safilo

(Teleborsa) -, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 1.076,7 milioni di euro, in crescita dell'11,1% a cambi correnti e del 4,2% a cambi costanti rispetto al 2021, mentre le vendite organiche sono cresciute del 7,7% a cambi costanti. L'si è attestato a 101,2 milioni di euro, pari a un margine sulle vendite del 9,4%, in crescita del 24,2% rispetto al 2021, mentre il margine è migliorato di 100 punti base rispetto all'anno precedente. L'è stato pari a 58,3 milioni di euro, rispetto ai 27,4 milioni di euro registrati nel 2021.Nel 2022, ilè stato negativo per 16,5 milioni di euro, rispetto al Free Cash Flow negativo per 2,7 milioni di euro registrato nel 2021. Al 31 dicembre 2022, l'è risultato pari a circa 113,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 115,4 milioni di euro al 30 settembre 2022 e in crescita rispetto alla posizione di 94 milioni di euro al 31 dicembre 2021."A partire dal 2019, Safilo ha intrapreso un ambizioso percorso diper tornare a essere un’azienda sana e competitiva, tra i protagonisti di un settore attraente come quello dell'occhialeria - ha commentato l'- Siamo orgogliosi degli importanti progressi fin qui compiuti dal gruppo, nonostante una crisi sanitaria ed economica mondiale che ha richiesto di affrontare la situazione con grande pragmatismo, compiendo scelte spesso difficili".Il consiglio di amministrazione non ha ritenuto opportuno proporre la distribuzione di unalla prossima assemblea degli azionisti.Il CdA ha anche approvato gli. Il gruppo si attende che le vendite nette raggiungano circa 1,3 miliardi di euro nel 2027, con un tasso di crescita annuo composto nei 5 anni di circa il 4%. Il margine EBITDA adjusted è previsto che raggiunga tra il 12% e il 13% delle vendite nel 2027. Atteso un free cash flow positivo nel corso di tutto l'arco del piano."Le nostre ambizioni di medio termine rimangono quindi incentrate su un portafoglio marchi forte, che raggiunga efficacemente un vasto pubblico di consumatori target attraverso la crescita sostenuta dei nostri marchi proprietari,, integrata da un insieme diversificato di marchi in licenza", ha detto Trocchia.