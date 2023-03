USA, 77.770 licenziamenti Challenger a febbraio. Il più alto YTD dal 2009

(Teleborsa) - Si registra un calo dei, rispetto al mese precedente. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 77.770 posti di lavoro. Il dato rivela un decremento del 24% rispetto al, quando si erano registrati 102.943 licenziamenti, e un aumento del 410% rispetto allo stesso periodo del 2022.Il totale del mese scorso è il, quando ne furono annunciati 186.350 nel secondo mese dell'anno. Finora quest'anno, i datori di lavoro hanno annunciato l'intenzione di tagliare 180.713 posti di lavoro, in aumento del 427% rispetto ai 34.309 tagli annunciati nei primi due mesi del 2022. Anche questo dato è il totale più alto dal periodo gennaio-febbraio dal 2009."Certamente, i datori di lavoro stanno. Molti hanno pianificato per mesi una flessione, tagliando i costi altrove. Se le cose continuano a raffreddarsi, i licenziamenti sono in genere l'ultimo pezzo nelle strategie di riduzione dei costi dell'azienda", ha affermato Andrew Challenger, Vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas."In questo momento, la stragrande maggioranza dei tagli si sta verificando nel settore- ha spiegato - Anche lae lastanno tagliando in questo momento, poiché la spesa dei consumatori corrisponde alle condizioni economiche".