Compagnia dei Caraibi perfeziona acquisto 100% di We r-eticsoul

(Teleborsa) -azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, ha proceduto perfezionamento dell’’acquisizione del 100% del capitale di We r-eticsoul (“Target”) e delle relative controllate e partecipate.L’operazione - spiega una nota - porrà le basi per lo sviluppo di un modello omnichannel, accelerando l’espansione online e offline, anche all’estero, grazie all’integrazione tra modello distributivo B2B non esclusivo e B2C della target e agli investimenti in brand building.