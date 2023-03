Tinexta soffre in Borsa nonostante nuovo piano

Tinexta

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, che risulta il, pur in una giornata che vede ribassi generalizzati a Piazza Affari.Ieri la società ha svelato il proprio, che vede una crescita "assicurata da fondamentali solidi, un piano aziendale chiaro e un forte impegno del management". Inoltre, è stato sottolineato che nuovo M&A già in cantiere e che sarà accelerata l'espansione internazionale.Gli analisti discrivono che la guidance su ricavi ed EBITDA 2023 comunicata dalla società è inferiore alle loro stime. Nel complesso, ritengono che, con il management che ha dichiarato che laper le acquisizioni sarà di circa 350 milioni di euro (max leverage PFN/EBITDA 2,5x) anche grazie alla generazione di cassa attesa prevista nel periodo del nuovo piano.In discesa, che. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 21,69 e successiva a 21,41. Resistenza a 22,47.