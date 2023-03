Ue: accordo su efficienza energetica

(Teleborsa) - Le istituzioni Ue trovano la quadra sulla nuova direttiva sull'efficienza energetica, con gli Stati che dovranno garantire collettivamente unadi almenorispetto alle previsioni formulate nel 2020.Tra le altre misure adottate, l'obbligo specifico per il settore pubblico di ottenere una riduzione annuale del consumo energetico dell'1,9% e gli Stati membri sono tenuti a rinnovare ogni anno almeno il 3% della superficie totale degli edifici di proprietà di enti pubblici.Il target concordato è a livello Ue ed è, di fatto, la sintesi tra i due ipotizzati dalla Commissione europea, ilproposto dal pacchetto clima 2021 e il. L'Europarlamento spingeva per ilGli Stati membri contribuiranno all'obiettivo generale Ue attraverso contributi nazionali indicativi, con flessibilità del 2,5%, stabiliti nei rispettivi piani nazionali energia e clima. Spetterà dunque alla Commissione europea intervenire in caso la somma dei contributi non arrivasse all'11,7%, per redistribuire gli sforzi nazionali.La formula con cui si calcola il contributo nazionale è basata su intensità energetica, Pil pro capite, sviluppo delle rinnovabili e potenziale di risparmio energetico. Gli Stati potranno conteggiare nel calcolo del contributo nazionale i risparmi energetici realizzati con la nuova direttiva sulla performance energetica degli edifici, e misure derivanti dal nuovo Ets per gli edifici e i trasporti, cda