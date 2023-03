Aeroporto di Bologna torna in utile nel 2022. Nessun dividendo

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha chiuso il 2022 conpari a 134,6 milioni di euro, con una crescita di 76 milioni di euro rispetto al 2021 (+130,1%) e del 7,5% rispetto al 2019. I, al netto del margine dei servizi di costruzione, dei ricavi da credito da Terminal Value sugli interventi del fondo di rinnovo e del Fondo di compensazione, sono di 97,4 milioni di euro (+93,2% rispetto al 2021 e -10,3% rispetto al 2019).L'è di 54,8 milioni di euro, contro un risultato di 3,5 milioni di euro del 2021 e di 44,9 milioni di euro nel 2019 (+22%). Ilsi attesta ad un utile di 31,1 milioni di euro, a confronto con la perdita di 6,7 milioni di euro del 2021."Chiudiamo un 2022 con diversi segnali positivi, nel quale abbiamo registrato un'importante ripresa del volumi di traffico che, tuttavia, non ha ancora raggiunto stabilmente i livelli pre-pandemici, con un gap di circa il 10% - ha commentato l'- Al netto degli effetti della pandemia, la cui eco è andata con il passare dei mesi sempre più affievolendosi, il 2022 ha evidenziato comunque criticità a causa dell'aggressione della Russia all'Ucraina che ha prodotto un forte impatto per via dell'aumento dei costi dell'energia e materie prime e, di conseguenza, dell'inflazione. Nonostante ciò, il Marconi ha registrato comunque, confermandosi settimo scalo italiano per traffico passeggeri".Laal 31 dicembre 2022 è positiva ed è pari a 7 milioni di euro, contro un indebitamento finanziario netto di 43,2 milioni al 31 dicembre 2021. Lato liquidità, la variazione più rilevante è dovuta all'incasso del contributo del Fondo di compensazione danni Covid oltre ai flussi generati dall'aumento del fatturato e dalla riduzione dei giorni medi di incasso dei crediti.Il- tenuto conto della perdurante incertezza, dell'incremento del costo delle materie prime e dei materiali e del fatto che il contributo di 21,1 milioni di euro del Fondo di compensazione dei danni subiti a causa Covid-19 ha coperto solo in parte l'impatto finanziario della pandemia sul patrimonio - "per mera prudenza e al fine di verificare nel corso del 2023 il consolidamento effettivo della ripresa, hadi esercizio 2022".